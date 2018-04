VIDEO: Kapo aastaraamatus mainitud Rein Müllerson õigustas Krimmis toimunud üritusel annekteerimist

«Me näeme, mis toimub praegu ja on toimunud aastate jooksul Donbassis. Ma arvan, et Krimmis oleks olnud sama või hullemgi, kui poleks olnud Venemaa sekkumist protsessidesse. See sekkumine ei lasknud pingel kasvada üle verevalamiseks,» ütles Müllerson.

Müllersoni sõnul lääne ajakirjanikud vaikivad Krimmi poolsaarel toimuvast, kuid lääneriikide elanikud, vaatamata nende maade võimude vastumeelsusele, mõistavad peamist: et Krimmi pole enam võimalik Ukrainale tagasi anda. «Et see on välistatud väga paljudel-paljudel põhjustel. Mitte ainult geopoliitilistel, sest rahvas tõepoolest ütles oma seisukoha,» sõnas Müller.

Ümarlaud lõppes küsimusega Krimmi elanike valiku (loe: anneksiooni – toim.) tunnustamisest. Müllersoni sõnul on selleks vaja aega. Seda, et asi liigub tasapisi annekteerimise tunnustamise suunas, kinnitavad Eesti teadlase arvates arvukad välisdelegatsioonide visiidid poolsaarele. Krimmis on välismaalastel Müllersoni sõnul võimalik veenduda, et seal valitseb rahu.