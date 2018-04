G7 päris Venemaalt aru Salisbury rünnaku kohta

"Me ärgitame Venemaad vastama kõigile Salisbury intsidenti puudutavatele küsimustele," on öeldud ühisavalduses.

Novitšok on rühm surmavaid keemilisi ühendeid, mis teadaolevalt töötati välja Nõukogude Liidus 1970. ja 1980. aastatel.

Suurbritannia on süüdistanud Moskvat katses tappa Inglismaal Salisbury linnas endine Vene luuraja Sergei Skripal ja tema tütar Julia.

Suurbritannia, Kanada, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Jaapan ja USA, aga ka Euroopa Liit on öelnud, et nad on ühtsed Salisbury rünnaku karmil hukkamõistmisel.