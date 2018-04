Küprose kogukondade juhtidel ei õnnestunud rahukõnelusi taasalustada

Küprose president Nikos Anastasiades ütles pärast kohtumist tunnustamata Põhja-Küprose Türgi Vabariigi liidri Mustafa Akıncıga, et pooled jäid oma seisukohtade juurde.

ÜRO teatas oma avalduses, et neljasilmakohtumisel Nikosia puhvertsoonis leidis aset otsekohene ja avatud mõttevahetus.

Anastasiades lisas, et pooled ei välistanud võimalust, et ÜRO saadab oma erisaadiku Küprosele, et uurida kõneluste võimalikku taasavamist.