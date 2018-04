Weinstein tõi New York Timesi ajakirjanikele Pulitzeri

Uuriva ajakirjanduse Pulitzeri võitsid ajalehe Washington Post meeskonnaliikmed. «Sihikindla ja järeleandmatu kajastamise eest, mis muutis Alabama osariigi senatiliikme valimisi paljastades, et üks kandidaat väidetavalt ahistas minevikus seksuaalselt teismelisi tüdrukuid,» kirjutati auhinna võitjatest.

Washington Posti teatel meelitas Moore 1979. aastal 14-aastase neiu enda majja, riietas ta lahti ja sundis teda oma genitaale puudutama. Alabama osariigi seaduste kohaselt on tegu teise astme väärkohtlemisega, kuigi süüdistus on juba aegunud.

Lisaks on ilmnenud teateid, et Moore käis kohtamas veel kolme alaealise tüdrukuga, kuid nende läbikäimiste kohta ebaseaduslikke intsidente ei märgitud.

New York Timesi ajakirjanikud.

Avaliku teene Pulitzeri võitsid New York Timesi ajakirjanikud Jodi Kantor ja Megan Twohey ning ajakirja New Yorker reporter Ronan Farrow. «Plahvatusliku ja mõjuka ajakirjanduse eest, mis paljastas võimsad ja jõukad seksuaalkiskjad, kaasa arvatud süüdistused ühe Hollywoodi mõjukaima produtsendi vastu,» seisis teadaandes.

2017. aasta oktoobris teatasid New Yorker ja New York Times, et enam kümned naised süüdistavad mõjukat Hollywoodi produtsenti Harvey Weinsteini seksuaalses ahistamises, ründamises ja vägistamises. Artikli ilmumise järel astus esile veel teisigi naisi, kelle sõnul oli produtsent neid rünnanud.