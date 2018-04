Toimetuste igipõline arutelu teema on, kuidas anda edasi meie ümber toimuvaid sündmuseid nõnda, et me liigselt oma lugejate tundeid ei riivaks. Kas sõjas hukkunud lapse näitamine on õigustatud? Järjekordse Süüria gaasirünnaku päeval arutasime välisuudiste juhi Evelyn Kaldojaga, kas tuleks lehes avaldada pilt rünnaku käigus hukkunud lastest? Kas kordasaadetud jõhkrus kaalub üles Postimehe üldise põhimõtte laibapilte mitte avaldada? Leidsime toona, et avaldamine on õigustatud. Hingelt fotograafina tajun, et oleme pildikasutuses mõnikord liiga hillitsetud. Ajakirjanduse missioon on näidata elu just niisugusena, nagu see on - oma ilus ja valus. Tuleb ka ette, et jään toimetuses oma arvamusega alla. Hiljem järele mõeldes olen toimetuse otsuseid nii kahetsenud kui ka heaks kiitnud.