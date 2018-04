Ohvrite arv kasvab: Londonis on sel aastal tapetud 60 inimest

18-aastast noormeest rünnati Ida-Londonis asuvas Newhami piirkonnas eile õhtul kohaliku aja järgi kell 22.50. Newhami piirkonnas on jõuguvägivald tõsiseks probleemiks. Politsei, parameedikud ja õhukiirabi tõttasid rünnakupaika, aga ohver suri sündmuskohal.

Eelmisel aastal tapeti Londonis 116 inimest, selle aasta esimeste kuudega on toimunud juba 60 tapmist. Kokku tapeti Suurbritannias eelmisel aastal 601 inimest.

Londoni linnapea Sadiq Khan on kuritegevuse järsu tõusu tõttu sattunud kriitikalaviini alla. Linnapea avaldas kaastunnet hukkunud teismelise perekonnale ja sõnas: «Olen tihedas suhtluses politseiga ja mulle on kinnitatud, et vastutavate kohtu ette toomiseks ja londonlaste turvalisuse tagamiseks tehakse kõik.»