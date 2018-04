Vilepuhuja: Brexiti kampaanias võidi isikuandmeid väärkasutada

Brittany Kaiser töötas kampaania Leave.EU heaks ning lahkus Cambridge Analyticast märtsis. Tema sõnul kahtlustab ta, et Leave.EU suurrahastaja Arron Banksi firmad jagasid oma andmeid Leave.EU-ga.

«Nüüd ma arvan, et on põhjust uskuda, et Arron Banksi ettevõtete ja kampaaniate seas oli andmete väärkasutamine laialt levinud,» lausus Kaiser Briti parlamendi komisjonis.