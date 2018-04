Euroopa Komisjon soovitas avada ühinemiskõnelused Makedoonia ja Albaaniaga

Komisjon tegi ettepaneku, et liikmesriigid avaksid ühinemiskõnelused Albaania ja endise Jugoslaavia vabariigi Makedooniaga, lausus Mogherini. Samas rõhutas ta, et kõik liituda soovijad peavad liikmesuse tagamiseks oma riiki põhjalikult reformima.

Mogherini tegi avalduse kuu enne tippkohtumist Sofias. Oodatakse, et Euroopa Liit annab seal kuuele Balkani riigile lootust, et mõned neist võivad saada 2025. aastal Euroopa Liidu liikmeks.

Komisjoni president Jean-Claude Juncker pani Euroopa Liidu laienemise seisma nelja aasta eest ning aastate möödudes on Balkani riigid muutunud aina rahutumaks.

Seni on enim liikmesuse suunas liikunud Montenegro ja Serbia, kes on ametlikku liikmesuse protsessi juba alustanud. Albaania, Bosnia, Kosovo ja Makedoonia pole nii kaugele veel jõudnud.

Euroopa Liit avaldas veebruaris uue Balkani strateegia, mille eesmärk on anda 2025. aastaks liikmesus mõnele Balkani riigile. Strateegias rõhutatakse, et enne seda peavad riigid lahendama kõik piiri- ja nimevaidlused.

Mogherini ütles, et Montenegro ja Serbia on reformidega hästi edasi liikunud. «Praeguste reformide hoidmine ja süvendamine peab jätkuma kõikides valdkondades,» rõhutas ta.

Euroopa Liidu eesistujariik Bulgaaria hoiatab, et blokk peab nüüd otsustama, kas laieneb Balkanile või mitte. Bulgaaria muretseb, et Moskva mõjuvõim Balkanil on jõudmas poolsaarel tasemeni, mis välistab riikide liitumise Euroopa Liiduga.