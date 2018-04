Macron lummas isegi skeptikuid

Keskerakonna eurosaadik Yana Toom tunnistas hiljem Postimehega rääkides, et tegu on väga karismaatilise poliitikuga. «Ma suhtun tema ideedesse skeptiliselt ja see on põhjendatud. Aga ta räägib nii veenvalt, et ma pidin kogu aeg ise täiendavalt analüüsima,» kirjeldas ta.