Armeenia pealinnas avaldas Sargsjani vastu meelt vähemalt 10 000 inimest

Protestiürituse korraldanud opositsiooni liider Nikol Pašinjan ütles, et Jerevani Vabariigi väljakule kogunenud kümned tuhanded inimesed mõistavad hukka Sargsjani püüded pikendada oma võimuhaaret pärast presidendiametist lahkumist eelmisel nädalal.

"Kogu minu põlvkond on Sargsjani ja tema valitsuse vastu. Ta on olnud võimul kümme aastat ja näeme, et midagi head sellest tulnud pole," ütles protestimarsil osalenud tudeng Irina Davtjan uudisteagentuuri AFP ajakirjanikule.