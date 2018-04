USA välisministriks nimetatud Pompeo kohtus Kim Jong-uniga

Ajaleht avaldas uudise kohe pärast seda, kui Trump teatas, et on avatud Lõuna-Korea ja Põhja-Korea kümne päeva pärast aset leidvale kohtumisele ja rahukõnelustele, mis võivad viia ajaloolise leppimiseni.

"Neil on minu õnnistus kõnelusteks sõja lõpetamise üle. Inimesed ei saa aru, et Korea sõda ei ole lõppenud, vaid kestab edasi. Koread räägivadki sõja lõpetamisest. See on teema, milelle ma annan oma õnnistuse," ütles Trump.