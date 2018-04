Video: Lõuna-Osseetiast koju saadetud grusiini kehast olid kadunud organid

Archil Tatunashvili isa Giorgi Tatunashvili ja pere Tamar Avaliani advokaadi sõnul ütlesid prokurörid neile, et Lõuna-Osseetiast läinud kuul koju saadetud surnukehas polnud organeid.

Giorgi Tatunashvili ja Avaliani tahavad nüüd, et Gruusia valitsus annaks endast parima, et Archil Tatunashvili siseelundid jõuaksid ekspertide kätte pealinnas Tbilisis, et selgitada välja tema surma põhjus.