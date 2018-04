Belgia uurib kemikaalide ebaseaduslikku eksporti Süüriasse

Kohtu kõneisik Roland Cassiers ütles, et 15. mail alustatakse asja käsitlemist ning keskendutakse küsimusele, kas aastail 2014-2016 eksporditi kemikaale hoolimata sanktsioonidest Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimi vastu.

Ajakiri Knack kirjutas, et alates 2013. aastast on mitmete kemikaalide Süüriasse eksportimiseks vaja eriluba, kuid need kolm Belgia firmat jätkasid eksporti kuni 2016. aastani.