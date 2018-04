USA võimas sõjalaev saabus Helsingisse

Soome mereväe teatel on tegemist rutiinse visiidiga, mille käigus muu hulgas tehakse hooldust ning täiendatakse laeva varusid edasise mereretke jaoks.

USA sõjalaeva meeskonna liikmetel on kavas kohtuda Soome tsiviil- ja armeejuhtidega. Sõjalaev lahkub Helsingist pühapäeval.

Arleigh Burke klassi raketihävitaja USS Porter on 154 meetrit pikk ja 20 meetrit lai ning selle komandör on John V. Tobin. Laeva meeskonda kuulub ligi 300 mereväelast.

USA potentsiaalsete vaenlaste seas on Burke aga ehk kõige tuntum oma Aegis Combat System'i poolest, mis on suursõjatootja Lockheed Martini poolt valmistatav integreeritud sihtimissüsteem. Aegis kombineerib endas võimsad arvuti- ja radarisüsteemid, et teha keerukaid kalkulatsioone ning jälitada suure täpsusega erinevaid objekte, võimaldades nii juhtida tiibrakette (ja muid süsteeme) oma sihtmärkideni. Aegis toimib nii ründes kui kaitses ja seda toetab võimas AN/SPY-1 passiivradarisüsteem.