OPCW lükkas tagasi Moskva väited teisest närvimürgist Salisburys

Novitšok on rühm surmavaid keemilisi ühendeid, mis teadaolevalt töötati välja Nõukogude Liidus 1970. ja 1980. aastatel.

Vene välisminister Sergei Lavrov ütles laupäeval, et Moskva sai salajast infot Šveitsis Spiezis asuvast laborist, mis Salisburyst võetud proove uurib. Tema sõnul näitas analüüs, et proovid sisaldasid närviagenti BZ ja selle eelkäijat, mis kuulusid USA, Suurbritannia ja teiste NATO riikide keemiaarsenali, kuid mida Nõukogude Liit ja Venemaa kunagi välja ei töötanud.

Üzümcü ütles OPCW täitevnõukogu istungil, et BZ eelkäija 3Q oli OPCW laboris kõigi kvaliteedikonrolliprotseduure arvestades ette valmistatud katseproovis.

OPCW kinnitas, et nende eksperdid leidsid sama ainet, mida Briti võimud, ja see on Novitšok.