Rootsi Akadeemia muudab kuninga juhtimisel reegleid

«Olen otsustanud täiendada Rootsi Akadeemia seadusi. Seadusi täiendatakse nii, et akadeemia liikmesusest on võimalik omal soovil loobuda,» ütles kuningas.

1786. aastal asutatud akadeemia on sattunud kõigi aegade suurimasse kriisi. 18 liikmest 11 on teatanud, et ei soovi enam akadeemia tööst osa võtta, mistõttu ei ole see enam otsustusvõimeline.