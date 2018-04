Umbes 500 süüria põgenikku asus Liibanonist koduteele

ÜRO põgenikeagentuuri sõnul on nad mõnesaja põgeniku naasmisest teadlikud, kuid organisatsioon leppesse kaasatud ei ole.

AFP korrespondendi sõnul istus bussidesse umbes 500 inimest, kes on elanud aastaid Shebaas Süüria kodusõja eest varjul.

Liibanonis on registreeritud pisut alla miljoni Süüria põgeniku, kuid arvatakse, et nende tegelik arv on palju suurem.