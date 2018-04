USA president väljendas lootust Koreade leppimise osas

"Me loodame, et kogu Korea poolsaar saab üheskoos elada turvaliselt, jõukalt ja rahus," ütles Trump Floridas ühisel pressikonverentsil koos visiidil viibiva Jaapani peaministri Shinzo Abega.

"Nagu ma olen korduvalt öelnud, siis Põhja-Korea jaoks on olemas helge tee, kui denukleariseerimine on täielikult läbi viidud ja see on pöördumatu ja kinnitatav," jätkas president.