Süürias tabati Saksamaa kodakondsusega kurikuulus pühasõdalane

Maroko teatas 2002. aastal uudisteagentuurile Reuters, et vahistas terrorivõrgustiku Al-Qaeda olulise liikme Mohammed Haydar Zammari ja andis ta Süüriale välja. Süüria kohus mõistis kurjategijale 12 aastat vanglakaristust, kuid puhkes kodusõda ja paljud terroristid pääsesid vabadusse ning jätkasid oma tegevust.

Süüria päritolu Zammar on Saksa kodanik ja arvatakse, et just tema värbas 11. septembri terrorioperatsiooni koordineerija ja lennukikaaperdaja Mohamed Atta.