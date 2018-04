ÜRO püüab tagada inspektorite pääsu Doumasse

Keemiarelva rahvusvahelise järelevalveorganisatsiooni meeskond ei ole saanud alustada välitöid Doumas, kus 7. aprillil hukkus arvatavas gaasirünnakus kümneid inimesi. Lääneriigid on hoiatanud, et president Bashar al-Assadi režiim võib püüda kõrvaldada olulisi asitõendeid.

ÜRO julgeolekuosakond (UNDSS) teatas, et püüab korraldada ekspertide sõitu Doumasse nii vara kui võimalik. «UNDSS peab praegu Damaskuses kõnelusi Süüria Araabia Vabariigi ja Venemaa sõjaväepolitsei esindajatega selle üle, kuidas kiirendada ja jõustada julgeolekumeetmeid Douma teatud paikades,» seisis ÜRO julgeolekunõukogule saadetud raportis.

Kuid eile märkis organisatsioon, et turvaprobleemid on takistanud ekspertide sõitu Doumasse, mis oli mässuliste kontrolli all enne, kui režiimiväed selle läinud nädalal täielikult tagasi vallutasid.