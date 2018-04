Video: antisemiitlik rünnak šokeeris Berliini

Videol on näha kuidas üks kolmest kahtlusalusest ohvreid verbaalselt ründab ja seejärel püksirihmaga lööb. Ründaja karjus ka araabia keeles «juut!». Iisraelist pärit Adam väitis, et ohvrid üritasid tulutult ründajaid eirata.

«Üks neist muutus väga agressiivseks ja jooksis püksirihma hoides minu poole,» ütles Adam. «Sellel hetkel mõistsin, et pean seda filmima. Tahtsin, et mul oleks politsei, Saksamaa rahva ja maailma jaoks tõend sellest, kui õudne on tänapäeval juudina Berliini tänavatel liikuda,» sõnas ohver.

Antisemitischer Angriff in #Berlin – ein Mann schlägt mit einem Gürtel auf einen Mann ein und bezeichnet ihn wiederholt als "Yahudi" (arabisch für "Jude"). #Antisemitismus pic.twitter.com/YCHVgCF1ox — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 17, 2018

Adam ütles, et ta on iisraellane, kes kasvas üles araablaste perekonnas. Ta kinnitas väljaandele Deutsche Welle, et pole tegelikult juut. Tema sõnul oli kippah kingitus ühelt sõbralt, kes hoiatas, et selle avalikult kandmine pole turvaline. Kippah kandmine oli mehe jaoks eksperiment.

Ta lisas, et tänaval olnud 50 inimesest pakkus abi vaid üks naine. Samas sai mees enda sõnul palju toetust politseilt ning sotsiaalmeediast.

Filmitud video levis kiiresti ning ärritas Saksamaa juudi kogukonda. Juudid on pikalt kurtnud, et antisemiitlikud intsidendid on Saksamaal aina sagedasemaks muutumas. Kogukonna juht Josef Schuster ütles, et hoiatas juba kolm aastat tagasi araablaste naabruskondadesse kippah' kandmise eest.

«Nüüd nägime intsidenti trendikas ja jõukas naabruskonnas. See esindab uut dimensiooni,» ütles Schuster. Ta loodab, et video abil suudetakse ründajad tuvastada ning ootab, et neid karistataks vastavalt seadustele.

Kuigi Saksamaa valitsus väidab, et suuresti vastutavad antisemitismi eest paremäärmuslased, siis juutide hinnangul on sellist suhtumist aina rohkem märgata ka moslemi kogukondades. Aastas toimub valitsuse sõnul umbes 1500 antisemiitlikku rünnakut.

Liidukantsler Angela Merkeli sõnul tuleb antisemiitlike juhtumitega kindlameelselt võidelda. Välisminister Heiko Maasi hinnangul ei tohi juudid end Saksamaal enam kunagi ohustatuna tunda ja sellised rünnakud on vastuvõetamatud.

Paljusid šokeeris ka rünnaku toimumispaik. Prenzlauer Bergi naabruskonnas asuv Helmholmplatz on tuntud jõuka piirkonnana. Seal asuvad keskkonnasõbralikud poed, veinipoed ja trendikad restoranid. Seetõttu ei suudetud uskuda, et püksirihmaga piitsutamine leidis aset just Prenzlauer Bergis.