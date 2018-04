Kim tõstis oma abikaasa staatust

Ri Sol-ju on Kimi juba mõnda aega ametlikel sündmustel saatnud, kuid üksi tuli ta avalikkuse ette esmakordselt eelmisel nädalavahetusel Hiina balletitrupi etendusel.

Analüütikute hinnangul on Ri staatuse tõstmine turundusstrateegia, mis on seotud Põhja-Korea püüetega näidata end normaalse riigina. Kimil on juba järgmisel reedel kavas kohtumine Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga ja hiljemalt juunis USA riigipea Donald Trumpiga.