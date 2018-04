Vene peaprokurör: Berezovski tapmise korraldas Briti luure

naasta, ei saanud Briti luure lubada, et Venemaale naaseks keegi, kes teab saladusi tuumaterrorismi kohta,» vihjates 2006. aastal Litvinenko tapmiseks kasutatud polooniumile.

Suurbritannia ja teised lääneriigid on veendunud, et endisest FSB agendist Litvinenko tapmise eest oli vastutav Venemaa luure. Andmete kohaselt toimetas mürgi kohale Aleksei Lugovoi, kes on alates 2011. aastast kuulunud riigiduumasse.