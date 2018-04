USAs New Yorgis mõisteti eile süüdi lapsehoidja, kes pussitas 2012. aastal Manhattani luksuskorteris surnuks kaks last.

Yoselyn Ortega väitis kohtule, et on vaimselt ebastabiilne. Kohus väidet ei kinnitanud ja naine mõisteti ühehäälselt süüdi.

Lapsehoidja kaitsjate sõnul on tal krooniline vaimuhaigus ja teda ei saa tegude eest vastutusele võtta. Advokaadi sõnul nägi naine hallutsinatsioone ning sai saatanalt korralduse laste ja enda tapmiseks.

Prokurörid leidsid, et Ortega tegutsemine oli ettekavatsetud. Naine rääkis tunnistusi andes sellest, kuidas lähenes Leole seljatagant, et tema kõri läbi lõigata. Sellega soovis lapsehoidja teha kindlaks, et poiss ei võitleks vastu.