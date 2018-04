Austriasse saabuvad asüülitaotlejad peavad hakkama telefone loovutama ja raha maksma

Kui leitakse, et taotleja on varasemalt sisenenud Euroopa Liidu riiki, kus kehtib niinimetatud Dublini määrus, võidakse nad sinna riiki tagasi saata.

Paremäärmusliku Vabaduspartei (FPÖ) siseminister Herbert Kickl teatas, et eesmärgiks on «piirav ja rakendatav seadus, mis lõpetaks varjupaigasüsteemi väärkohtlemise». Tõenäoliselt kiidab parlament uued meetmed järgmiste nädalate jooksul heaks.

Eile avaldatud meetmete kohaselt saaks põgenikud tulevikus Austria kodakondsust taotleda pärast kümme aastat riigis elamist. Praegu on see võimalus pärast kuue aasta möödumist. Samuti kiirendatakse protsessi kurjategijatest asüülitaotlejate deporteerimiseks.

Inimõigustega tegelev SOS Mitmensch pole valitsuse uute meetmetega rahul. «Kui viimane raha võetakse ära meestelt, naistelt ja lastelt, kellel on seda niigi vähe, siis nõrgestab see asjaosalisi,» teatas grupp. Nende sõnul muudaks sellised meetmed integratsiooni keerulisemaks.

Samuti väideti, et telefonidest pärinevate andmete uurimine oleks inimeste privaatsuse tõsine rikkumine. Inimõiguslaste sõnul on reeglite muutmise näol tegu vaid «poliitilise poosetamisega», mille abil üritatakse varjata seda, et varjupaiga saamine Austrias on juba praegu väga raske.