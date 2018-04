Rootsi politseinikud ei saa töökäte puuduse tõttu end arendada

Kõik Rootsi politseinikud peaksid igal aastal ühel korral osalema konfliktiolukorras tegutsemise koolitusel. Väljaõppe peamiseks eesmärgiks on värskendada politseinike teadmisi ja oskusi terrorismivastaste operatsioonide osas. Paljude jaoks on aga nõutud koolitusel osalemine osutunud võimatuks, sest asendajaid pole kuskilt võtta ja töökohalt nädalaks lahkumine pole mõeldav.

«See mõjutab nii politseinikke kui nende kolleege, aga kõige rohkem mõjutab see kodanikke,» ütles Rootsi politseinike ühingu asejuht Anna Nellberg Dennis uudisteagentuurile TT. Tema hinnangul on selgitus lihtne: Rootsis pole piisavalt politseinikke.

«Kuritegevus on keeruline, see areneb pidevalt ja sama peab tegema ka politsei. Seetõttu on nii oluline, et meid rohkem oleks,» sõnas naine.