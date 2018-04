Soul: Põhja-Korea tahab täielikku denukleariseerimist

Lõuna-Korea president Moon Jae-in esines avaldusega enne Põhja-Korea riigijuhiga kohtumist 27. aprillil. Peale seda peaks toimuma ka USA presidendi Donald Trumpi ja Kim Jong-uni kohtumine.

Trump on öelnud, et on nõus Kimiga kohtuma, kuid kõneluste tulemusetuse korral on valmis need katkestama.

Moon Jae-in teatas vastuseks sellele, et Kim ei ole kõnelustele Ühendriikidega mingeid eeltingimusi seadnud, muuseas pole nõutud ka USA vägede väljaviimist Lõuna-Koreast.

«Nende ainus soov on Põhja-Korea vastase vaenupoliitika lõpetamine ja julgeolekugarantii,» märkis Moon.

Pyongyang ei ole avalduse tõesust kinnitanud.

Põhja-Korea on oma relvaprogramme kaitsnud, öeldes, et tegu on vajaliku heidutusega USA agressiooni vastu.

Lõuna-Koreas viibib praegu 28 500 USA sõdurit. Põhja-Korea on varem öelnud, et võib kaaluda oma tuumaarsenalist loobumist tingimusel, et USA viib sõdurid Lõuna-Koreast välja ja loobub Jaapanit ja Lõuna-Koread kaitsvast tuumakilbist.

USA saadik Robert Wood teatas täna, et maksimaalse surve kampaania Põhja-Koreale jätkub ka Ühendriikide ja Põhja-Korea tippkohtumise eel.

USA usub, et survel on olnud tähtis mõju Põhja otsusele naasta kõnelustelaua taha, lausus Wood, kes esindab USA-d ÜRO võõrustatud desarmeerimiskonverentsil.