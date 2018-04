Castrote ajastu läbi: Kuuba uueks presidendiks valiti Miguel Díaz-Canel

Kuuba kommunistliku partei üks juhtfiguure Díaz-Canel on alates 2013. aastas olnud riigi asepresident.

Mis siis et temast saab esimene Kuuba riigipea, kes on sündinud pärast 1959. aasta revolutsiooni, ei ole suuremaid muutusi riigis oodata, sest värske president on seni olnud Raúl Castro poliitika kindel toetaja.