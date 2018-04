USA: Süüria režiimil on jätkuvalt piiratud võime keemiarünnakuteks

Ühendriikide sõjaväe ühendstaabi direktor kindral Kenneth McKenzie ütles Pentagonis ajakirjanikele, et Süüria presidendi Bashar al-Assadi režiimil on mitmel pool riigis asuvates rajatistes järel keemiarelvavõimete jäänukid. «Neil on võime viia tulevikus läbi piiratud rünnakuid,» sõnas McKenzie ja lisas, et praegu pole märke sellest, et režiim valmistaks ette uut keemiarünnakut.

USA, Suurbritannia ja Prantsusmaa korraldasid laupäeva varahommikul ühisoperatsiooni Süüria keemiarelvarajatiste vastu. Rünnak korraldati vastuseks arvatavale keemiarünnakule Damaskuse lähistel Doumas 7. aprillil, kus aktivistide teatel hukkus üle 40 inimese.

Ühendriikide kindral hoiatas samas Süüria režiimi, et see «peaks uusi keemiarünnakuid kaaludes vaatama üle oma õla ja muretsema, et me jälgime neid ja meil on võime vajaduse korral neid uuesti rünnata».

Lääneriikide raketid tabasid 14. aprillil kolme Süüria keemiarelvaobjekti, mis hävisid täielikult, selgub Pentagoni avaldatud fotodest. «Me saavutasime nende kolme sihtmärgi vastu soovitud edu. Usun, et neis rajatistes oli kloori ja ilmselt ka sariini.»