Võimupartei juht: Rumeenia kolib Iisraeli-saatkonna Jeruusalemma

Seni on Ühendriikide eeskuju järginud vaid Kesk-Ameerika riik Guatemala. Rumeeniast saaks esimene Euroopa Liidu liikmesriik, kes on otsustanud selles küsimuses USA eeskuju järgida.

Dragnea märkis sammu "tohutut sümboolset väärtust", öeldes, et Iisraelil "on tugev rahvusvaheline mõju" ja Bukaresti otsus "oleks USA valitsuse jaoks äärmiselt väärtuslik".

"Usun, et see samm toob Rumeeniale suurt kasu. See on ka pragmaatiline lähenemine. Nagu meil kõigil, on ka Iisraelil õigus rajada oma pealinn sinna, kuhu ta tahab," lausus Rumeenia sotsiaaldemokraatide liider.