Salisbury üritab Novitšokist vabaneda

Salisbury elanikud on nördinud, et märtsi alguses toimunud mürgitamise tõttu on linnas endiselt mitmed avalikud kohad suletud.

Võimude hinnangul kasutati Skripalide mürgitamiseks väikeses koguses sõjalise otstarbega närvimürki Novitšok, mis esines vedelal kujul. Praeguseks on üheksas kohas alustatud puhastustöödega, mis võivad aega võtta mitu kuud.

Mehitatud valve on nüüdseks suures osas asendatud piirdeaedadega. Nii on tehtud näiteks Zizzi restorani ja The Milli pubi juures, kus Skripalid viibisid.

Skripalid leiti 4. märtsil pingilt teadvusetult. 33-aastane Julia sai aprilli alguses haiglast välja, tema isa viibib endiselt raviasutuses ja paraneb aeglaselt. Eeldatakse, et ka Sergei Skripal lastakse lõpuks siiski haiglast välja.

Briti valitsus on kindel, et Venemaa kasutas eksspiooni mürgitamiseks Nõukogude Liidus arendatud närvimürki Novitšok. Novitšoki kasutamist kinnitasid ka Keemiarelvade Keelustamise Organisatsiooni (OPCW) eksperdid. Moskva on oma seotust eitanud.

FOTO: Alexey Filippov / Sputnik/Scanpix

Eile õhtul andsid ametnikud Salisbury elanikele ülevaate asjade käigust ja vastasid küsimustele. Rahvas uuris, kas kemikaal on Salisbury rahva jaoks endiselt eluohtlik. Selle peale vastas ekspert Boyd: «Me peame eeldama, et teatud tingimustes on seda kõrge kontsentratsioon. Ilmselt võib kindlates asukohtades olev mürk olla inimestele ohtlik.»

Tema sõnul on Novitšok erinevates niinimetatud ohutsoonides. «Teame juba praegu, et mõnes sellises kohas on ainet suures mahus,» sõnas ta. Eile teatati, et erinevad hooned pannakse alates tänasest kuni kaheksaks nädalaks kinni.

Näiteks suletakse Bourne Hilli hoone, kus asub politseijaoskond ning tegutseb kohalik omavalitsus. Asitõendite ruum ja kaks kappi puhastatakse põhjalikult, et võimalikud mürgist jäänud jäljed kõrvaldada. Puhastus ootab ees ka kahte kiirabijaama, autoparklat ja samuti Novitšokiga kokku puutunud politseinik Nick Bailey kodu.