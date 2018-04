Norra võimud abiturientidele: ringristmikel ei seksi

Norras on traditsioon, et keskkoolilõpetajad peavad koolitee lõpu puhul maha kuu aega kestva peo, mis on saanud nimeks Russefeiring ehk Russ. Pidustustelt ei puudu alkohol, peod ja ka avalike normidega vastuollu minevad teod. Russ saab alguse täna ja lõpeb 17. mail ehk Norra rahvuspühal.

Gustavsen ütles avalduses: «Kõik mõistavad, et ringristmikel ja nende ümbruses viibimine on liiklusele risk. See ei pruugi olla nii ohtlik kui näiteks ilma riieteta sillal viibimine, aga juhtide jaoks võib see tulla üllatusena ja nad võivad unustada, et ollakse roolis.» Tema sõnul peaks Russ olema õnnelik aeg, millele hiljem tagasi vaadata.