Põhja- ja Lõuna-Korea avasid liidrite otseliini

Mooni ja Kimi kohtumine on kavas 27. aprillil demilitariseeritud tsooni lõunapoolel. See on kolmas Koreade tippkohtumine pärast 1950.-53. aasta sõda, mis lõppes relvarahuga. Rahulepet ei ole tänini sõlmitud ja see tähendab, et sisuliselt on Koread omavahel sõjas.