Berliinis tehakse kahjutuks Teise maailmasõja aegne pomm

Ehitusplatsilt leiti kolmapäeval 500 kilogrammine pomm, mis pärineb Teise maailmasõja päevilt. Täna tehakse suur lõhkekeha kahjutuks. Kuigi politsei teatas, et otsest ohtu inimestele ei ole, evakueeriti pommi kahjutuks tegemise ajaks igaks juhuks kõik hooned, mis asuvad 800 meetri raadiuses. Ametivõimud kehtestasid evakuatsioonitsooni ja avaldasid selle ka internetis.

(2/2) Im Umkreis von 800m müssen zu Ihrer Sicherheit ab 9 Uhr alle Gebäude geräumt werden. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Behörden! Wir werden Sie am Freitag auf unserem Einsatzkanal @PolizeiBerlin_E mit Informationen zu den Maßnahmen versorgen. pic.twitter.com/pBvI5fgBYN

Pomm avastati Heidestrassel toimuvate ehitustööde käigus. Isegi rohkem kui 70 aastat pärast Teise maailmasõja lõppu leitakse Saksamaa ehitusplatsidelt alatihti plahvatamata pomme. Usutakse, et Saksamaa linnade all on maapinnas peidus tuhandeid lõhkekehi. Aeg-ajalt tuleb leidude tõttu ka inimesi evakueerida.