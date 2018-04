Comey memo: Putin kiitis Trumpile Venemaa prostituute

Justiitsministeerium tegi eile Comey memod kongressile kättesaadavaks pärast seda, kui esindajatekoja luurekomitee ähvardas need kohtulikul teel välja nõuda.

Eelmise aasta mais vallandatud FBI direktori memod sisaldavad 15 lehekülge ülestähendusi tema kohtumistest Trumpiga paari kuu jooksul enne vallandamist.

Comey memod. FOTO: Susan Walsh/AP/scanpix

Nende kohtumiste seas, millest Comey pidas vajalikuks märkmeid teha, on Trump Toweris toimunud arutelu Trumpi saatvate kahtlustuste kohta Venemaa ja prostituutide teemal; Valges Majas aset leidnud õhtusöök, kus Trump palus Comeylt isiklikku lojaalsust, ning eraviisiline kohtumine Ovaalkabinetis, kus president palus endisel FBI direktoril lõpetada Flynni suhtes algatatud uurimine.

Memodes on kirjas see, kuidas Trumpi sõnul oli Venemaa president Vladimir Putin uhkustanud tema ees sellega, et Venemaal olevat kõige ilusamad prostituudid. «Meil on ühed maailma kauneimatest prostituutidest,» olevat Putin lausunud. Comey sõnul ei täpsustanud Trump seda, millal Putin nii ütles.

Dokumentide avaldamist on põnevusega oodatud alates hetkest, kui nende olemasolu teatavaks sai, ja eriti sellepärast, et Comey kohtumised Trumpiga on osa eriprokurör Robert Muelleri juurdlusest selle suhtes, kas president takistas Comeyt vallandades õigusemõistmist. Muellerile olid memod üle antud juba varem.

FBI endine direktor on öelnud avalikult, et tegi märkmeid kohtumistest Trumpiga, sest teadis, et saabub päev, kui tal läheb neid vaja mitte üksnes enda, vaid FBI ja selle kui institutsiooni aususe ja iseseisvuse kaitsmiseks.

Ühes memos seisab, et Trump kurtis 2017. aasta jaanuaris eraviisilisel õhtusöögil Comeyga, et Flynnil «on tõsiseid probleeme otsustusvõimega». FBI oli selleks ajaks Flynni juba üle kuulanud seoses tema sidemetega Vene suursaadikuga Ühendriikides Sergei Kisljakiga. Justiitsministeerium oli juba hoiatanud Valge Maja ametnikke, et nad on mures Flynni haavatavuse pärast šantaažile.

Michael Flynn. FOTO: Carlos Barria / Reuters/Scanpix

Trump vallandas Flynni 2017. aasta 13. veebruaril pärast seda, kui Valge Maja ametnikud teatasid, et rahvusliku julgeoleku nõunik valetas neile oma kontaktide kohta venelastega Trumpi valimisvõidule 2016. aasta novembris järgnenud üleminekuperioodi vältel 20. jaanuarini, kui Trump presidendiks vannutati.

Teises memos kirjutab Comey, et kohtumisel Ovaalkabinetis palus Trump teistel ametnikel lahkuda, et jääda endise FBI direktoriga üksi. Seejärel õhutas ta Comeyt loobuma uurimisest Flynni suhtes ja nimetas rahvusliku julgeoleku nõunikku heaks meheks.

Memodest selgub ka, et paar päeva enne Flynni vallandamist küsis Valge Maja personaliülem Reince Priebus, kas USA luureteenistused jälgivad välisluurekohtu jälgimisloa alusel Flynni suhtlust.

Comey, kes avaldas 17. aprillil oma mälestusteraamatu, ütles neljapäeval usutluses televõrgule CNN, et teda justiitsministeeriumi otsus memod kongressile anda ei häiri.

«Ma arvan, et kui neil õnnestub memosid näha, näeb rahvas seda, et olen algusest peale, pärast kohtumisi president Trumpiga, olnud järjekindel ning püüdsin ka raamatus olla võimalikult läbipaistev,» lausus FBI endine direktor.

Comey vallandamine mullu mais käivitas sündmusteahela, mis viis eriprokuröri ametisse nimetamiseni. Mueller uurib Trump kampaaniameeskonna võimalikku kokkumängu Venemaaga ning õigusemõistmise takistamise küsimust.