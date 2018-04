Venemaa ÜRO saadik: Briti võimud mürgitasid koomas olnud Julia Skripali

Kolmapäeval süüdistas Venemaa delegatsioon OPCW juures, et Britid viisid Julia Skripali koomasse vaid selleks, et tema tervisega manipuleerida. London lükkas sellised väited ümber.

OPCW viis hiljuti läbi uurimise Skripalide mürgitamise osas. Kinnitati Briti uurimise tulemusi, mille kohaselt kasutati Nõukogude Liidus arendatud närvimürki Novitšok. OPCW raportis ei mainita närvimürgi päritolu, aga salastatud osas on kinnitatud, et mürgitamiseks kasutati just seda närvimürki. Sergei ja Julia Skripal mürgitati 4. märtsil Suurbritannias Salisbury linnas.

Praeguseks on Julia Skripal haiglast välja saanud. Sergei on endiselt arstide järelvalve all, aga on väidetavalt paranemas.