Hispaania konservatiivist eurosaadik intervjuus Postimehele: liberaalide tõus on meie ja sotside süü

Liberaalse partei tõus kolmandaks suuremaks erakonnaks on Hispaania poliitilises süsteemis midagi uut. Alates Francisco Franco diktatuuri kadumisest 1978. aastal on seal olnud kaks põhiparteid – konservatiivne Rahvapartei (Partido Popular, PP) ja sotsialistid. Need kaks on vaheldumisi moodustanud parlamendienamuse pealt ühe partei valitsusi. Tõsi, mõnikord piirkondlike rahvusparteide toetusega.