USAs hukati 83-aastane mees

Walter Moodyst sai vanim hukatud inimene pärast 1976. aastat, mil surmanuhtlus taas USA ülemkohtu poolt seaduslikuks muudeti. Mehe elu lõpetati William C. Holmani vanglas eile õhtul, tegu oli USAs selle aasta kaheksanda hukkamisega.

USA ülemkohus oli ajutiselt Moody hukkamise edasi lükanud, aga keeld eemaldati ilma selgitusi jagamata. Alabama kuberner Kay Ivey lükkas tagasi Moody esindajate poolt esitatud armuandmispalve. Kuberneri sõnul soovis ta, et õigust rakendataks korrektselt.

Surmamõistetu väitis, et on süütu, aga otsustas enne hukkamist viimast avaldust mitte teha. Hukkamine viidi läbi mürgisüstiga ja see võttis aega 26 minutit.