Austria keelab Türgi valimiskampaania

Kampaaniaüritused ei ole teretulnud, ütles Kurz raadiojaamale Ö! ja lisas, et neid ei lubata läbi viia.

«Türgi juhtkond eesotsas Erdoğaniga on püüdnud aastaid kasutada ära Türgist pärit kogukondi Euroopas; seda on tehtud Erdoğani ja tema toetajate kampaaniate puhul,» ütles Austria kantsler.

Kurz ütles, et valimisüritused keelatakse ära eelmisel aastal vastu võetud avalike kogunemiste seaduste alusel. See annab võimudele voli kogunemised ära keelata, kui need teenivad kolmanda poole kodanike poliitilisi huve või kahjustavad Austria omi.