Pildid: neonatsid kogunevad Saksamaale Hitleri sünnipäeva tähistama

Fašismivastased grupid on lubanud korraldada vastuproteste ning suured linna on saabumas suured politseisalgad, et ennetada vägivalda Schild und Schwerti (Kilp ja Mõõk või SS) muusikafestivalil Ostritzis, mis asub Poola piiri ääres.

Korraldajad väidavad, et tegu on poliitilise üritusega ja seetõttu on see Saksa põhiseadusele tuginedes seaduslik.