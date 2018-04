Itaalias mõisteti kaheksa inimest valitsusliikmete ja maffia salajaste läbiraakimiste eest vangi

«Samal ajal, kui kohtunikke õhku lasti, aitasid osad inimesed cosa nostrat,» ütles prokurör Nino Di Matteo pärast otsust. «Tegu on ajaloolise otsusega.»

Di Matteo sõnul tõestas otsus, et Dell’Utri oli 1994. aastal maffia ja Berlusconi uue valitsuse vahendaja. Läbirääkimiste kigus pakkusid maffiabossid, et lõpetavad pommitamise, kui vangis viibivata maffialiikmete karistusi vähendatakse ja kõik süüdimõistvad otsused vaadatakse üle.

Berlusconi eitas, et üldse kunagi maffiaga tegemist on teinud ja lisas, et tema valitsused võitlesid kirglikult organiseeritud kuritegevuse vastu.