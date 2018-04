Mida tähendab Kimi tuumateadaanne maailmale?

-Kas see tähendab, et Kim hülgab oma arsenali?

Absoluutselt mitte. Kim rõhutas, et tuumarelvade omamine garanteerib tema järeltulijatele väärika ja õnneliku elu. Põhja-Korea on samuti jätnud endale õiguse tuumarelvi kasutada, kui see peaks vajalikuks osutuma.

«Põhja-Korea avaldus ei kujuta endast sammu tuumarelvastusest loobumise poole,» säutsus Twitteris Christopher Green Rahvusvahelisest Kriisigrupist. «See pani moratooriumi katsetustele, kuid juurutas Põhja-Kore tuumariigi staatust.»

Põhja-Koreas läinud aasta augustis korraldatud kaugmaaraketi katsetus. FOTO: / AP

-Miks tehti avaldus just nüüd?

Pyongyangi teadaanne saabus vähem kui nädal enne Koreade tippkohtumist. Režiim on üritanud rahvusvahelist kogukonda võluda Lõuna-Koreas aset leidnud taliolümpiamängudest saadik.

Kim teatas selle aasta alguses, et riigi tuumavägede arendus on lõpule viidud ja näib seeläbi uskuvat, et on piisavalt tugeval positsioonil, et asuda läbirääkimistele.

Lisaks on Põhja-Koreale aina enam survet avaldamas rahvusvahelised sanktsioonid ning neid on raputanud ka USA presidendi Donald Trumpi ettearvamatu retoorika. Washington on ammu nõudnud, et Pyongyang lõpetaks oma tuumakatsetused. Tõenäoliselt seab see viimase Ühendriikide silmis Trumpi ja Kimi eelseisva kohtumise eel paremasse valgusesse.

Donald Trump ja Kim Jong-un. FOTO: KCNA / REUTERS

-Kas leppe sõlmimine on tõenäoline?

Trump hoiatas kolmapäeval, et tühistab kohtumise Kimiga, kui sealt pole mingit arengut oodata. Milline parim lepe Põhja-Korea tuumaarsenali üle oleks ja millised on Kimi nõudmised, pole teada.

Põhja-Korea on varemgi kuulutanud, et lõpetab tuumakatsetused, peetud on ka läbirääkimisi, kuid need pole vilja kandnud.

-Kui oluline on Punggye-ri sulgemine?

Kõik peale ühe Põhja-Korea tuumakatsetuse on aset leidnud Mantapi mäe all Punggye-ri tuumakatsetuste keskuses riigi kirdeosas. See on endaga kaasa toonud mudalaviine ja maavärinaid.

Punggye-ri sulgemine ei välista teiste katsepaikade kasutamist või isegi tuumakatsetusi atmosfääris.

-Kui võimas on Pyongyangi arsenal?

Vaatlejad hindasid Pyongyangi kuuendat ja viimast tuumakatsetust läinud aasta septembris 250 kilotonni kanti, mis on 16 korda võimsam USA Hiroshimale heidetud tuumapommist 1945. aastal. Lisaks oli nende arvates tegu vesinikpommiga.