Torm murdis Moskvas sadu puid, hukkus kaks inimest ja kümmekond sai viga

Sobjanin kirjutas täna Twitteris, et täpsustatud andmetel sai Moskvas tormi tõttu viga 12 inimest, nende seas mitu last. Üliraskes seisundis olnud tüdruku elu ei suudetud päästa.

Sobjanin lisas, et kommunaalteenistused on alustanud tormi tagajärgede likvideerimist. Ühtlasi hoiatas ta, et tuul võib õhtul taas tugevneda.