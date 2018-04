Poolas nõudsid tuhanded õpetajad palgatõusu

«Meil on kõrini hoolimatusest õpetajate suhtes, meil on kõrini õpetajate haletsusväärsetest palkadest,» sõnas Poola õpetajate ametiühingu ZNP juht Sławomir Broniarz.

«Haridusminister ütleb, et me teenime 5400 zlotti, kuid see on 2000 zlotti rohkem, kui enamik meist tegelikult palka saab,» sõnas ta, nõudes kõigile õpetajatele 1000 zlotti suurust palgatõusu. Üks Poola zlott võrdub tänase seisuga 24 eurosendiga.