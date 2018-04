Taani leiutaja Madseni saatus selgub kolmapäeval

Vaid mõned tunnid enne seda, kui Madsen Wallile saatuslikuks saanud allveelaeva reisi ette võttis, muretses leiutaja, et tal pole mõrvajuurdluse üle elamiseks piisavalt enesekontrolli. «Ta rääkis, kuidas peab õppima enda suud kinni hoidma, sest tal oli raskusi asjade enda teada hoidmisega,» ütles Austraalia dokumentaalfilmide looja Emma Sullivan läinud kuul Kopenhaageni ringkonnakohtule.

Sullivan viis 47-aastase Madseniga intervjuu läbi samal päeval, kui Wall kadus. Madsen spekuleeris selle käigus, et kui ta peaks kunagi näiteks oma naabri naise tapmise peamiseks kahtlusaluseks osutuma, oleks tal raskusi vaikimisega.

Homme võtab prokurör Jakob Buch-Jepsen kokku Madseni kohtuprotsessi senise käigu. Buch-Jepsen usub, et leiutaja kägistas 30-aastase Walli surnuks või raius tal pea maha pärast seda kui piinas teda oma seksuaalsete fantaasiate rahuldamiseks.

Madseni arvutist, kõvaketastelt ja mobiiltelefonist leiti enam kui 140 videot, milles näidati mõrva, piinamist, peade maha raiumist ja naiste seksuaalset piinamist. Ka ööl enne seda, kui Wall suri, vaatas Madsen videot tüdrukust, kelle kõri läbi lõigati. Leiutaja enese sõnul lämbus Wall surnuks ja tema seadmetest avastatud videod on samaväärsed õudusfilmidega.

Madsen ütles kohtule, et tal pole aimugi, miks ta pidas vajalikuks Wall tükeldada.

Uurijad pole aga siiani suutnud välja selgitada, mis asjaoludel või millal täpselt Wall suri. Patoloog id on Madseni väite, et ajakirjanik surnuks lämbus siiski ümber lükanud, sest Walli kehast ei leitud vingugaasi. Lisaks tehti kindlaks, et osad haavad tekitati Walli kehale siis, kui ta veel elus oli, mitte tunde hiljem, nagu Madsen väidab.