Jõhkra vägistamise järel tõusis pinge hindude ja moslemite vahel haripunkti

Probleeme on juba praeguseks kogunenud hulganisti. Kaheksa hindut on moslemist tüdruku vägistamise ja mõrvaga seoses kohtu all, mõned neist tõendite hävitamise eest. Tänavatel nõuavad moslemid õigust, samas ütlevad hindudest radikaalid, et juurdlus on kallutatud. Tehtud on ähvardusi ning osariigi tasandil on poliitikud tagasi astunud.