PERSOON. Andrea Nahles – kantsler või koduperenaine?

Keskkooli lõpuraamatus ennustas toona veel avalikkusele tundmatu Andrea Nahles, et tal on elus kaks valikut: saada kantsleriks või koduperenaiseks.

Juba enne senise SPD esimehe Martin Schulzi teadet, et ta soovib saada Angela Merkeli neljanda valitsuse välisministriks, käisid sahinad Nahlesist kui järgmisest SPD liidrist. Kuigi naine pole veel erakonna juhtimist üle võtnud, ei jäeta kahtlustki, et just tema on üks ja ainus kandidaat SPD juhtpositsioonile.