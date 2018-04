Armeenia protestijuht Nikol Pašinjan pääses vabadusse

Jerevanis kestavad mitmendat päeva meeleavaldused ekspresident Sargsjani vastu ja kokkupõrked protestijate ja märulipolitsei vahel. Kaitseminister Vigen Sargsjan avaldas seejures lootust, et ei teki vajadust eriolukorra kehtestamiseks. «Soovin, et selleks ei tekiks vajadust. Seadustes on selgelt kirjas, millistel juhtudel saab kehtestada eriolukorra, loodetavasti seda vajadust ei tule,» ütle Sarkisjan.