Perega tülitsenud Austraalia poiss läks Balile puhkama

12-aastane Sydney poiss, kelle nime meediale ei avaldatud, otsustas ühe peretüli järel, et vajab puhkust. Seejärel patsas ta vaenmate krediitkaardi ja kavaldas oma vanaema talle tema passi andma.

Oma perele ütles ta, et läheb kooli, sõitis siis tõukerattaga rongijaama ja suundus lennujaama. Seal kasutas ta lennule registreerimiseks iseteenindust ja istus Perthi lennule, kust lendas edasi Indoneesiasse.

Teda küsitleti reisi jooksul vaid ühe korra, Perthi lennujaamas, kui töötajad tahtsid dokumenti, mis tõestaks, et ta on üle 12-aastane. «Nad küsisin mu õpilaspiletit ja passi, et kindlaks teha, kas ma olen 12-aastane ja käin põhikoolis,» ütles poiss. «See oli tore, sest ma tahtsin seiklust.»