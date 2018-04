Macroni immigratsioonikava rõõmustab väheseid

Üks kava kõige vastuolulisematest punktidest on see, et väljasaatmist ootavaid asüülitaotlejaid on edaspidi õigus kuni 90 päeva kinnipidamiskeskuses hoida. Praegu võib neid seal hoida 45 päeva. Algselt soovis valitsust võimalust deporteerimist ootavate migrantide kinnipidamiseks 135 päeva vältel, kuid nõustus siis kompromissiga.